Après sept mois sans réunion de la commission de planification et de construction au sein de l’Administration civile , le conseil des localités juives de Judée-Samarie a adressé une lettre ferme au Premier ministre Naftali Benett lui demandant de fixer sans délai une date pour une telle réunion. Cette initiative est d’autant plus remarquée que le président – assez contesté – du conseil des localités est David Elhayani, membre de Tikva Hadasha de Gideon Saar et qui jusqu’à présent dit faire entière confiance au gouvernement Benett-Lapid pour poursuivre la construction juive !

Dans leur lettre, les membres du conseil rappellent que cette commission est censée se réunir tous les trois mois, que la situation actuelle est si grave qu’elle ressemble à celle qui prévalait à l’époque du président Barak Obama et que jusqu’à présent, toutes les sollicitations envers le gouvernement se sont soldées par un silence. Les signataires soulignent aussi la discrimination criante dans l’attitude du gouvernement envers les habitants juifs de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain par rapport aux cadeaux faits à la population bédouine.

Il est toutefois peu probable que le Premier ministre réunisse cette commission prochainement. La semaine prochaine il doit envoyer des conseillers aux Etats-Unis pour préparer une visite à Washington chez le président Joe Biden.

Photo Flash 90