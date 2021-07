Le ministère de la Santé a publié mardi matin les derniers chiffres sur la contamination au variant Delta du Corona :qui montrent une augmentation exponentielle du nombre de malades : 2108 nouveaux cas ces dernières 24h avec un pourcentage en hausse des résultats positifs de tests : 2,32%. Le nombre de malades en état grave atteint 135 dont 26 sous assistance respiratoires. Par ailleurs, de nombreux israéliens reviennent en provenance de pays classifiés « rouges ».

Lundi soir, lors d’une interview sur la chaîne Aroutz 20, l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou a rappelé la nécessité impérieuse d’administrer d’urgence une troisième dose du vaccin aux catégories de 50 ans et plus. Il s’est insurgé contre le fait que le gouvernement actuel soit resté immobile sur cette question depuis un mois, alors que des millions de doses supplémentaires ont été commandées et payées à sa demande avant qu’il ne quitte le pouvoir et attendent actuellement dans les stocks des usines en Europe. Il a parlé de « fiasco sans précédent » et accusé l’équipe actuelle « d’être inexpérimentée » et « de ne pas saisir l’ampleur de la gravité de la situation ».

Photo Yossi Aloni / Flash 90