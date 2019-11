Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a introduite le conseil des ministres hebdomadaires en évoquant la situation intérieure en Iran et notamment les manifestations réprimées dans le sang. Le chef du gouvernement a cité les avertissements du général américain Kenneth McKenzie, et a déclaré: « L’Iran n’attaque pas seulement ses voisins mais également ses propres citoyens. Plusieurs centaines de citoyens iraniens ont déjà été massacrés. Il s’agit d’un régime tyrannique dont les méfaits se dévoilent actuellement aux yeux du monde entier. Pour qui avait encore besoin de preuves que cet Etat est le plus grand régime terroriste au monde à l’heure actuelle ».

Binyamin Netanyahou a une fois de plus appelé la communauté internationale à se joindre aux efforts israélo-américains contre les tentatives hégémoniques iraniennes. Il a assuré qu’Israël continuera à combattre les tentacules de l’Iran.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90