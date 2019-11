Mouvement d’unité de force et de vision

Oz lé-Israël

Sous la haute direction du Rav Yossef Ben-Shoushan

Cher Rav Yossef Ben-Shoushan, Vous édifiez un nouveau parti, pourquoi? Cela ne revient-il pas une fois encore à diviser nos forces et jeter des voix à la poubelle ?

Rav Yossef Ben-Shoushan: La situation politique inquiétante dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques années, et qui est actuellement dans une impasse, est due à un manque de vision lointaine de tous les acteurs confondus à la Knesset, et ceci m’amène à vouloir agir pour y remédier.

Qu’avez-vous de si révolutionnaire à proposer qui pourrait débloquer la situation ?

Rav Y.B-S. : Il ne s’agit pas d’une modification cosmétique pour donner une apparence plus belle à la même camelote, mais d’un changement radical au niveau de la conception de la finalité même de l’Etat d’Israël.

Camelote ? Vous êtes un peu dur !

Rav Y.B-S. : De manière générale, je pèse mes mots. En effet, les valeurs fondamentales du sionisme se sont érodées au détriment des intérêts étroits des partis, qui ne font qu’affaiblir notre peuple et notre Etat.

Et c’est pour cette raison que vous voulez édifier un parti ?

Rav Y.B-S. : Absolument ! Car cette situation dangereuse nous oblige à nous réveiller et à intervenir activement. Nous devons nous arrêter et prendre le temps de réfléchir à une nouvelle démarche et à de nouveaux objectifs.

Tout cela est bien beau, mais que proposez vous de concret ?

Rav Y.B-S. : Avant de passer aux aspects pragmatiques, nous devons nous demander à quoi notre État devrait ressembler dans une vingtaine d’années et, ce faisant, déterminer ce que nous devons faire pour atteindre ce but.

Et quel est le but ?

Rav Y.B-S.: Il est clair que nous espérons tous que l’État d’Israël soit un pays fort et prospère dans tous les domaines, qu’il fasse bon y vivre, que toutes les nations du monde souhaitent y être associées, et qu’elles en reçoivent influence positive et bénédictions, comme ce fut dit à notre père Abraham: « Et je ferai de toi un grand peuple… et seront bénies par toi toutes les nations du monde ».

Et vous considérez que l’esprit politique qui souffle actuellement ne nous conduit pas vers ce but ?

Rav Y.B-S. : Non catégorique ! Et c’est exactement dans le but de proposer une nouvelle voie, que nous avons créé un mouvement appelé Oz lé-Israël, qui travaillera à donner un nouveau souffle à l’unité du peuple, à sa force et à son idéal, sur la base de la foi des générations qui ont engendré le sionisme. Ce mouvement se propose d’insuffler dans notre pays un nouvel esprit, qui contribuera à la réalisation de son objectif historique suprême : être un phare et une bénédiction pour tous les êtres humains.

Et comment cela se traduit-il concrètement ?

Rav Y.B-S. : Afin d’atteindre cet objectif, voici les étapes à réaliser :

Établissement de la souveraineté israélienne sur tout le pays d’Israël Regroupement des exilés Renforcement de la motivation des jeunes pour s’engager dans un service militaire conséquent Mesures visant à établir une véritable paix avec la population arabe et une situation sécuritaire satisfaisante Restauration de la sécurité personnelle de tous les résidents israéliens Justice internationale Justice sociale Loyauté citoyenne Réhabilitation de la condition féminine Renforcement de notre identité juive et de notre dignité nationale

Ceci a l’air d’une liste de slogans !!!

Rav Y.B-S. : Il est évident que dans le cadre de cet entretien restreint, je ne peux que résumer sous forme de titres, notre plan d’action.

Bien alors, vue l’actualité brulante, et afin que nous comprenions qu’il s’agit vraiment d’un changement radical, exposez-nous au moins un des points de la liste, par exemple le point numéro 4.

Rav Y.B-S. : Avec plaisir !

L’État d’Israël doit renforcer son pouvoir de dissuasion pour assurer sa sécurité et son existence, par une montée en puissance de la lutte contre le terrorisme en réagissant très fermement à toute tentative d’attaque terroriste, telles que l’exécution de chaque terroriste, l’expulsion définitive de sa famille et l’installation d’un groupe de familles juives dans la maison du terroriste et aux alentours.

Pour ce qui est de Gaza, il est temps de mettre fin à cette absurdité et de renverser le régime du Hamas, qui n’est autre qu’un gang de meurtriers qui ont pris le contrôle de la population qui y vit. Et il en va de même pour les dirigeants de l’autorité palestinienne qui à notre honte a été établie par des naïfs, qui ne représente nullement les intérêts des Arabes de Judée-Samarie, mais qui au contraire ne fait que les opprimer. Ces populations doivent être encouragées à se rebeller contre ces régimes pervers.

À cette fin, une véritable alternative de paix doit être soumise directement à ces résidents, et non à leurs pseudo-représentants, afin de redonner vie à la région et de la faire revenir à son cours normal. Et pour les convaincre de renverser le régime pervers du Hamas (avec notre aide officielle ou officieuse), il faut cesser immédiatement la recherche désespérée d’une entité nationale qui accepterait de les prendre sous sa protection. Il faut déclarer aux Arabes et au monde entier que c’est l’État d’Israël qui assumera cette responsabilité. Après le renversement de ces régimes pervers, un système gouvernemental sera mis en place en notre nom qui s’engagera dans la construction, le développement, l’éducation et la culture dans ces régions, tout en surveillant de près les systèmes éducatifs, les médias, etc, pour éviter qu’ils incitent de nouveau à la haine contre nous.

Vous voulez conquérir Gaza et y maintenir notre souveraineté au prix de la vie de nos soldats ? Voulez-vous réellement nous faire entrer à nouveau dans ce pétrin ? Les vies de nos enfants et frères soldats ne sont-elles pas plus chères que ce morceau de terrain infecté de terroristes ?

Rav Y.B-S. : Premièrement, je proteste vigoureusement contre votre formulation injurieuse. Ce que vous osez appeler grossièrement « morceau de terrain » est la Terre chère et sainte que Dieu nous a donnée. Deuxièmement, pour éviter de risquer inutilement la vie de nos soldats, la solution est de publier un appel d’offre dans le secteur arabe en offrant des salaires adéquats pour tous les emplois nécessaires au fonctionnement de ce système gouvernemental. Bien sûr, parmi tous les candidats, ne seront choisis que ceux que nous connaissons comme étant des citoyens loyaux et fidèles à l’État d’Israël. Et puisqu’ils connaissent parfaitement la culture et la mentalité de leurs frères arabes de ces régions, ils seront d’excellents officiers de police et responsables gouvernementaux pour la gestion civile, et pour la réhabilitation de cette population souffrant d’une crise humanitaire très grave, qui ne fait qu’enflammer l’agitation contre nous. C’est seulement quand il y aura une perspective de vie normale et paisible pour cette population – si nous en assumons la responsabilité – que cesseront tous les troubles nourris d’ambitions nationales, qui causent tous les actes de terreur et de folie.

Et qui va financer tout cela ?

Rav Y.B-S. : Vraisemblablement, les personnes et organismes honnêtes en Israël et dans le monde, qui sont véritablement préoccupés par la crise humanitaire dans cette population, et par les objectifs de sa réhabilitation, seront heureux d’apporter leur aide pratique et financière, sans rapport avec les importantes sommes d’argent actuellement versées à des fins humanitaires qui, malheureusement, ne sont utilisées que pour produire des armes contre nous.

Ainsi, les fronts du sud et la Judée-Samarie se fermeront, et cette population arabe ne fera que nous bénir. Et à long terme, cela normalisera ses relations avec nous….

En effet il s’agit d’un plan révolutionnaire. Comment avoir de plus amples informations et adhérer à votre parti ?

Rav Y.B-S. : C’est très simple:

