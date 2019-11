En introduisant le conseil des ministres hebdomadaire, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué les tirs de roquettes de vendredi soir et a expliqué sa ligne politique sur cette question:

« Nous nous trouvons dans une période sécuritaire très délicate sur plusieurs fronts: à l’est, au nord et au sud. Après les tirs sur la zone de bordure de la bande de Gaza, j’ai réuni les hauts responsables sécuritaires à la Kirya et ai ordonné une série d’opérations d’envergure contre des objectifs du Hamas, car c’est le Hamas qui est responsable de toute attaque contre nous depuis son territoire. Je n’ai pas l’intention ici de détailler nos plans opérationnels, mais ce que je peux dire c’est que nous continuerons à agir sur tous les fronts, pour la sécurité de nos citoyens, de manière ouverte mais aussi secrète, en mer, dans les airs et sur terre ».

Le Premier ministre a également évoqué la question des soldats disparus et des civils détenus par le Hamas, suite aux vives critiques de la famille Goldin qui ont suivi la restitution au Hamas de la dépouille d’un terroriste: « Nous poursuivons également nos efforts en vue de la restitution des soldats disparus et des civils détenus, et je tiens à dire que j’ai une confiance absolue en Yaron Blum qui fait un travail fiable, sérieux et professionnel ».

Yaron Blum s’explique sur la restitution de la dépouille du terroriste

Après les vives critiques dont il a été l’objet par la famille Goldin, le coordinateur pour les prisonniers et disparus a tenté de fournir une explication: « Le terroriste dont la dépouille a été restituée au Hamas n’était pas membre de l’organisation et n’entrait pas dans les paramètres qui nous permettaient de le garder en Israël. Nous retenons par ailleurs des dizaines de dépouilles de terroristes ». Sur les accusations de « mensonges et tromperie » émises par Léa Goldin, Yaron Blum a dit: « Je n’ai pas l’intention de me battre contre les familles, parce que je comprends leur douleur. La famille Goldin a reçu des réponses détaillées. Mais je regrette les paroles qui ont été dites ».

Sur les négociations indirectes avec le Hamas, le coordinateur a rappelé qu’Israël agit par plusieurs canaux pour une transaction avec le Hamas, sans fournir plus de détails mais précisant qu’on est encore loin d’une solution car « les écarts sont encore immenses ». Il a indiqué que le Hamas ne comprends pas encore que quelque chose a changé dans l’opinion publique israélienne et qu’il ne pourra plus obtenir une transaction du type Shalit.

Photos Yonatan Sindel / Flash 90