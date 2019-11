La famille Goldin ne cache pas sa colère contre le gouvernement après la restitution au Hamas à Gaza de la dépouille du terroriste Amjad Khalil Ibrahim. Elle s’est adressée au Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou ainsi qu’au conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit par l’intermédiaire de ses avocats. La famille de l’officier disparu dénonce une violation d’une décision de la Cour suprême et d’une décision de cabinet politico-sécuritaire de janvier 2017 qui interdisait la restitution de dépouilles de terroristes tant que le Hamas refuserait de restituer les dépouilles de Hadar Gaoldin hy »d et Oron Shaoul hy »d ainsi que les deux civils israéliens détenus.

Léa et Simh’a Goldin accusent également Yaron Blum, le coordinateur pour les prisonniers et disparus de « mentir et les tromper » sur cette grave question.

Photo Flash 90