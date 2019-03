Le Conseil des droits de l’ONU à Genève achèvera samedi son assemblée annuelle commencée le 25 février dernier. Au programme de clôture, le vote de résolutions contre les pays qui violent les droits de l’homme.

Hillel Neuer, directeur-général d’UN Watch, très actif dans ce forum pour pourfendre l’immense hyprocrisie qui y règne et l’injustice flagrante dont est victime Israël, a publié la liste des pays ou organisations concernées et le nombre de résolutions les concernant qui seront mises au vote: Israël 5; Iran 1; Syrie; Corée du Nord 1; Sud-Soudan 1 et toute une série de pays démocratiques et éclairés qui ne semblent pas préoccuper du tout le conseil: Russie, Algérie, Chine, Irak, Pakistan, Qatar, Arabie saoudite, Turquie, Venezuela, Zimbabwe…et le Hamas!!!

Un sans faute donc dans la défense des droits de l’homme pour l’organisation terroriste….

Photo Wikipedia