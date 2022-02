Pour la première fois depuis le début des tensions entre la Russie et l’Ukraine, Israël a publié un communiqué officiel.

« Israël partage la préoccupation internationale au regard des événements à l’est de l’Ukraine et de l’aggravation de la situation. (…) Israël soutient la souveraineté et la la plénitude territoriale de l’Ukraine. L’Etat d’Israël se soucie également du sort des milliers de citoyens israéliens qui vivent en Ukraine et de la communauté juive sur place. Israël est prêt a fournir à l’Ukraine une aide humanitaire immédiate en fonction des besoins et a établi un contact dans ce sens avec les autorités de l’Etat. Israël poursuit son dialogue avec ses alliés sur les moyens de rétablir l’effort diplomatique ».

Ce communiqué intervient au terme d’une réunion entre le Premier ministre Bennett, le ministre des Affaires étrangères Lapid et le ministre de la Défense Gantz. L’Etat d’Israël prend soin de ne pas nommer la Russie, ni de condamner son action dans son communiqué.