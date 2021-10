L’intégration des Olim francophones au cœur d’une rencontre à la Knesset

A l’occasion de la Journée de l’Alyah et à l’initiative du député Yomtob Kalfon, une rencontre s’est tenue à la Knesset sur le thème « L’Alyah et l’Intégration des Olim Francophones : transformer la crise en opportunité », en présence de la Ministre de l’Intégration, d’une dizaine de députés – de la coalition et l’opposition – des élus municipaux francophones, des dirigeants de l’Agence Juive et de près d’une centaine d’acteurs de l’Alyah francophone.

Le 7 Heshvan, semaine de la Parashat Lekh-Lekha, est la date fixée par la loi pour célébrer « la Journée de l’Alyah » – consacrée à la reconnaissance et la valorisation de l’Alyah au cours des générations, c’était donc l’occasion pour le Député francophone Yomtob Kalfon (Yamina), fraichement élu à la Knesset, d’organiser une rencontre sur l’intégration des francophones.

La ministre Tamano-Shata et les dirigeants de l’Agence Juive Josh Schwartz et Shay Felber ont ouvert la rencontre en présentant un état des lieux de l’Alyah ces dernières années et ont signalé une augmentation de 55 % du nombre d’olim. Arie Abitbol, le directeur de l’Agence Juive en France a mis en avant l’importance de la poursuite de l’arrivée des olim malgré la crise du Corona. Ariel Kandel, directeur général de Qualita a quant à lui fait remarquer que 10,000 familles ont participé à des réunions de préparation de l’Alyah en France – confirmant ainsi les chiffres publiés par Qualita d’un potentiel de 50,000 olim venant de France.

Pour le député Kalfon, cette vague d’Alyah se profilant avec l’ère post-Corona nécessite de mettre en place les structures et les budgets adaptés pour faciliter l’intégration des olim. C’est pour cela qu’il a consacré la seconde partie de la réunion a un tour de table pour écouter les directeurs d’associations travaillant pour l’Intégration, les rabbanim des communautés, les élus municipaux et coordinateurs d’intégration (« proyectorim ») francophones.

Sam Kadoch du CNEF a demandé des allègements à l’accès aux universités pour les olim francophones. Laurent Ayache, adjoint au maire de Raanana, a appuyé l’importance des oulpanim et le manque de budget pour sa ville qui reçoit de nombreux olim. Shemouel Marciano, conseiller municipal à Jérusalem a rappelé à quel point la fermeture des frontières a touché la communauté francophone. Patricia Hassoun, du programme d’intégration à Nof Hagalil ainsi que le députe Shlomo Kari (Likoud), originaire du Néguev ont soutenu l’intégration des olim en périphérie où les logements sont plus abordables. Les rabbins Yonathan Serror de Tel Aviv et Avraham Derhy d’Ashdod ainsi que le Dr. Itshak Dahan de l’université de Bar Ilan ont développés les nombreux avantages de l’intégration communautaire. Pour Stéphane Goldvin, ‘proyector’ à Tel Aviv c’est l’accès à l’emploi qui est primordial à l’intégration.

Avi Slama, conseiller municipal francophone de Netanya a enfin appelé à continuer le dialogue entre les participants de la conférence et la Knesset. D’ailleurs, ce qui a probablement marqué le plus les esprits des participants est l’entente – si rare dans cette Knesset – entre les députés de l’opposition et de la coalition sur le sujet de l’Alyah :

Le député d’opposition Likoud Yohav Kish (Likoud), ex-vice-ministre de la Santé et Idit Silman (Yamina) présidente de la coalition et de la commission de la Santé ont tous deux mis sur la table le dossier douloureux de la reconnaissance des diplômes du paramédical. La députée Shirly Pinto a quand a-t-elle déploré les difficultés rencontrées par les olim venant avec un handicap à faire reconnaitre leurs droit et a annoncé rejoindre la réforme que le député Kalfon porte pour raccourcir la période d’études des dossiers d’aide aux personnes handicapées olim.

Les députés Itamar Ben Gvir et Simha Rothman (Tsionout Datit) ont qualifié ce débat comme le plus important ayant lieu ce jour-là à la Knesset. Leur collègue Orit Struck a reçu l’ovation du public en affirmant que lobby pour l’Alyah du Député Kalfon est encore plus important que le lobby de la Terre d’Israël qu’elle dirige, car le Rassemblement des exilés est la raison d’être de l’Etat d’Israël, sujet évoqué aussi par Nir Orbach, président du groupe parlementaire Yamina. Le député Amihaï Chikli a évoqué les difficultés de ses parents, d’origine française, lors de leur Alyah.

Le Premier Ministre Naftali Bennett qui a transmis un message vidéo aux participants de la rencontre : « Il y a une opportunité historique de faire venir des dizaines de milliers d’Olim de France et nous allons aider à cela. Juifs de France – nous vous aimons ! »

La ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Mme Pnina Tamano Sheta : « Au cours des trois dernières années, 80 000 nouveaux Olim sont arrivés en Eretz Israël ! C’est le moteur de l’accroissement de la population, c’est un formidable renfort national ! Pendant l’opération Gardien des Murs, j’ai dit : « Qu’ils continuent à tirer des missiles, tandis que nous, nous continuons à ramener des Olim !»

Le député Yomtob Kalfon : « Le retour à Sion est l’essence-même du Sionisme. J’ai l’intention de continuer de travailler avec tous les acteurs pour promouvoir l’Alyah et l’Intégration à la Knesset, obtenir les budgets et faire passer les réformes nécessaire à la facilitation de l’intégration ».

Pour plus d’informations : Shirel Attia, conseillère du député Yomtob Kalfon, tel :053-7085103