L’ancien sénateur américain Joe Lieberman s’est exprimé lors du colloque sur le thème « Chabbat, société et économie ». Il a noté que beaucoup de gens (non-juifs) à la recherche de calme et de sérénité étaient très étonnés d’apprendre qu’il existe un commandement ordonnant l’arrêt de toute activité professionnelle durant 25 heures par semaine. « Le Chabbat est un cadeau » rappelle le sénateur.

Joe Lieberman a évoqué l’époque actuelle où règnent les technologies nouvelles : « Lorsque l’on vit à l’ère du digital, dans laquelle les smartphones et la technologie nous poussent à travailler sans arrêt, le fait de se déconnecter durant une journée par semaine est d’autant plus important. C’est la vérité éternelle du Chabbat, durant lequel on peut se déconnecter du monde extérieur et apprécier ce que nous avons ».

L’ancien sénateur a salué l’idée de se saisir du Chabbat comme thème unificateur au sein du peuple juif et il a noté que près de 50% de la population israélienne qui respecte le Chabbat d’une manière ou d’une autre. « Une proportion qu’il faudra augmenter », espère-t-il.

Sur la manière dont il a vécu le Chabbat durant son intense carrière professionnelle et politique, Joe Lieberman confie que le Chabbat l’a beaucoup aidé : « Mes amis chrétiens ont toujours beaucoup respecté le fait que j’observais le Chabbat. Pour eux-aussi, la religion est un élément important, ils se sont beaucoup intéressés aux racines de cette mitsva et ils me respectaient d’autant plus qu’ils voyaient ma persévérance à observer cette journée. J’ai reçu cet héritage de mes parents et des rabbins que je fréquentais et je leur suis très reconnaissant pour cela. Le respect du Chabbat m’a renforcé durant toute ma carrière politique ».

A transmettre à un autre Lieberman…

