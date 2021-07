On ne croit pas nos yeux en lisant le communiqué publié le jour de T’isha BeAv par le parti Ra’am, composante déterminante du gouvernement Benett-Lapid. Bien entendu, ce communiqué a été publié en langue arabe uniquement. Extraits :

« Le mouvement islamique Ra’am avertit quant à l’intrusion et l’invasion de nombreux colons et leur atteinte à la sainteté de la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement islamique Ra’am considère l’Etat d’Israël comme seul responsable des graves conséquences qui pourraient mener à une grave dégradation de la situation à Jérusalem et dans ses environs. (…) Il dénonce également les chants de l’hymne national israélien chantés dans les rues de la mosquée Al-Aqsa (ndlr : les musulmans considèrent tout le Mont du Temple comme étant la ‘mosquée Al-Aqsa’). (…) Le mouvement islamique Ra’am rappelle que lui et tout notre peuple à l’intérieur de la Ligne verte se dresseront comme un seul homme face aux tentatives des extrémistes d’imposer une nouvelle réalité sur le terrain y compris d’instaurer une alternance dans la liberté d’y prier (…) Seuls les musulmans ont des droits sur le site de la mosquée Al-Aqsa et personne d’autre (…) Le mouvement islamique Ra’am félicite les efforts de ses députés qui continueront à exercer des pressions sur le gouvernement afin qu’il mette fin à cette invasion et qu’il expulse tous les colons… »

Le député Itamar Ben Gvir a réagi à ce communiqué : « Les associés de Naftali Benett tentent aujourd’hui de réécrire l’Histoire et affirment qu’ils sont les maîtres du Mont du Temple à cause du dôme du Rocher. Il est tout simplement insupportable de les entendre ainsi menacer contre l’accès des Juifs et le chant de la Hatikva sur le Mont du Temple, le lieu le plus sacré sur lequel se dressait le Temple de Jérusalem. Dans tout Etat normal, des députés qui menaceraient ainsi seraient chassés, mais en Israël, ils ne sont pas seulement députés mais ils sont membres d’une coalition gouvernementale. Quelle honte ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90