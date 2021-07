Des terroristes arabes ont attaqué des autobus et des voitures en plein Jérusalem, près de la Porte de Damas. Deux adultes et leur bébé ont été légèrement blessés lorsque leur voiture a été la cible de jets de pierres. Si le conducteur n’avait pas réussi à s’éloigner, les occupants du véhicule auraient probablement été lynchés. La police et les gardes-frontières sont intervenus et ont été également visés par les émeutiers musulmans. Ils ont employé des moyens de dispersion de manifestations. Le couple et le bébé ont été soignés sur place avant d’être transportés à l’hôpital Hadassa du Mont Scopus.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90