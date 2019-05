Alors que la fin du second délai pour la formation d’une coalition approche (cinq jours), le Premier ministre passe à la vitesse supérieure. Binyamin Netanyahou a convoqué pour jeudi 20h les présidents des cinq partis susceptibles d’entrer dans sa coalition gouvernementale. Pour l’instant tous ont accepté de venir sauf Avigdor Lieberman, qui a fait savoir une nouvelle fois qu’il n’acceptera aucune modification à la loi de conscription. De leur côté, les responsables de l’Union de la Droite ont indiqué qu’ils n’entreront dans la coalition qu’à trois conditions: le maintien du statu quo dans les relations Etat-Religion, l’application de la loi de régularisation en Judée-Samarie et l’obtention des deux ministères, la Justice et l’Education.

Le Likoud a publié un communiqué incisif contre Avigdor Lieberman, l’accusant de tout faire pour empêcher la formation d’un gouvernement de droite.

Photo Yonatan Sindel / Flahs 90