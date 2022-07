Le festival du cinéma à Jérusalem qui a ouvert hier (jeudi) et qui durera jusqu’au 31 juillet, met à l’honneur la France. Pour cette 39e édition, vingt-quatre films français ou co-produits avec la France y seront projetés. En tout, ce sont plus de 200 films originaires de 50 pays différents qui seront présentés.

Les invités d’honneur du festival ne sont autres que Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et leur fils Ben Attal. Ils viennent présenter le film »Les choses humaines », inspiré du roman éponyme de Karine Tuil.

Ce long métrage a été co-réalisé et co-produit par Yvan Attal, sa compagne Charlotte Gainsbourg et leur fil Ben sont à l’affiche.

L’intrigue s’inscrit dans l’époque post Metoo et constitue une plongée dans les problématiques liées aux origines sociales et religieuses, ainsi qu’aux liens familiaux. Le fils d’un présentateur de télévision très en vue campé par Ben Attal est accusé de viol par la fille, de confession juive, du compagnon de sa mère. Est-il coupable ? Est-elle victime ou veut-elle se venger ? La vérité est-elle unique ? Interfèrent dans ce drame les différences de classe, de religion et la pression médiatique.

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont un lien particulier à Israël. Yvan est né à Tel Aviv et fait partie des plus fervents défenseurs d’Israël en France. On sait aussi que Charlotte a grandi auprès d’un père, Serge Gainsbourg, qui avait à plusieurs occasions témoigné son amour à l’Etat juif.

Ce sera donc avec un plaisir réciproque que la famille Attal-Gainsbourg sera accueilli en Israël, à Jérusalem.

Photo: Olivier Pacteau from Paris, France Wikipédia