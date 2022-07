Les fraichement élus députés de la NUPES à l’Assemblée nationale ont déposé un projet de résolution contre Israël.

Le titre: Résolution condamnant l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien. Ce texte, signé par 38 députés, développe point par point les raisons pour lesquelles Israël aurait instauré un véritable régime d’apartheid. On découvre, sans surprise, que les éléments apportés ne sont quasiment pas argumentés ou de façon très superficielle.

Ainsi, Israël y est purement et simplement accusé d’avoir tué délibérément la journaliste d’Al Jazeera, Shireen Abou Akleh, alors même que les enquêtes n’ont pas réussi à déterminer d’où venait le tir.

Le 11 mai 2022, la journaliste américano‑palestinienne Shireen Abu Akleh décédait, touchée par un tir à la tête alors qu’elle couvrait un raid de l’armée israélienne dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. La journaliste portait une veste pare‑balles, sur laquelle était inscrit le mot « presse » et un casque de protection. Elle a été la cible d’un tir d’un soldat israélien utilisant un fusil de précision et touchée juste sous la coupe de son casque.

Israël est aussi pointé du doigt pour un usage excessif et illégal de la force:

Dans les territoires palestiniens occupés, les forces israéliennes recourent régulièrement à une force meurtrière afin d’étouffer les actions de protestation de Palestiniens revendiquant le respect de leurs droits.

A chaque fois, dans ce texte, ces graves accusations sont portées sans preuve ou en s’appuyant sur des rapports d’ONG comme B’tselem ou des enquêtes de l’ONU, que l’on sait totalement subjectives lorsqu’il s’agit d’Israël.

Ces deux extraits ne sont qu’un aperçu du tissu de mensonges et de contre-vérités exposées tout au long de ce projet de résolution, qui regrette également le fait qu’Israël prenne soin de conserver sa majorité démographique juive.

Ce texte est rempli d’affirmations et d’accusations qui mettent Israël au pilori et appelle à condamner fermement l’Etat juif et à « démanteler le régime d’apartheid ». Il demande aussi à la France d’imposer un embargo sur les armes en direction d’Israël, »au regard des milliers de civils palestiniens tués illégalement par les forces israéliennes ». Les députés signataires exigent de la France qu’elle reconnaisse l’Etat palestinien, invitent également la France à »intervenir afin que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies impose des sanctions ciblées, comme le gel d’actifs, aux responsables israéliens les plus impliqués dans le crime d’apartheid ». Ils demandent aussi que soit levée la pénalisation du boycott des produits israéliens.

La sécurité d’Israël et de ses citoyens n’est que très vaguement évoquée, lorsqu’il est question de promouvoir la solution à deux Etats. Les attentats contre les civils, les bombardements depuis Gaza, les ballons incendiaires, le climat de terreur qui peut régner au sein du l’Etat hébreu, n’intéressent visiblement pas ces députés français.

Ce projet a peu de chances d’être voté à l’Assemblée nationale, mais il met en lumière, s’il le fallait encore, les accointances de la gauche française.