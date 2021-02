Mini-révolution dans le parti Yahadout Hatorah où pour la première fois depuis 2003, la formation orthodoxe ashkénaze sera dirigée par Moshé Gafni, de la composante lituanienne « Deguel Hatorah », après douze années de présidence du rav Yaakov Litzman, hassid de Gour. Ce dernier occupera la deuxième place, suivi par Ouri Maklev, Meïr Porush, Yaakov Asher, Yaakov Tessler, Itshak Pindrus et Israël Eichler. Le parti obtenant généralement entre sept et huit mandats, c’est cette fois-ci Israël Eichler qui sera sur la corde raide à la place d’Itshak Pindrus.

Un retrait de la vie politique à Shass

Chez les orthodoxes séfarades, une surprise avec l’annonce du vice-ministre rav Itshak Cohen de son retrait de la vie politique. Sa décision est probablement due au fait qu’il a été placé à un rang non-éligible sur la liste des candidats, le conseil des Sages de la Torah ayant préféré insérer du « sang neuf ». Itshak Cohen a ainsi préféré prendre les devants et quitter. Il était entrée à la Knesset en 1996 où il a siégé presque sans interruption jusqu’à ce jour et a occupé plusieurs postes de vice-ministre dont celui des Affaires religieuses, des Finances ainsi que de la Construction et du Logement. Après l’annonce de son retrait de la vie politique, le président de Shass Arié Dery a rendu hommage au député : « Le rav Itshak Cohen est un important pilier du parti Shass depuis sa fondation. Nous respectons son choix de quitter le Knesset mais pour nous, il continuera à jouer un rôle important dans la vie du parti ».

