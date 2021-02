« Drame » dans la vie politique : Moché Yaalon jette l’éponge !

Crédité de moins d’1% des intentions de vote, le président de Telem Moché Yaalon a annoncé qu’il ne se présentera pas pour la prochaine Knesset. L’ancien ministre de la Défense, militaire prestigieux aura cependant effectué un parcours des plus chaotiques et médiocres dans la vie politique. Elevé dans les valeurs travaillistes il avait évolué vers la droite après les Accords d’Oslo et le désengagement de Gaza. Ministre dans les gouvernement Netanyahou il avait claqué la porte en 2016 et depuis, s’était mu en adversaire acharné et même obsessionnel de Binyamin Netanyahou. En 2019, il créait un parti de centre droit « Telem » qui se joignit ensuite au parti de gauche Bleu-Blanc dans sa première version. Après le départ de Benny Gantz, Moshé Yaalon jura fidélité à Yaïr Lapid dans le cadre du parti Yesh Atid-Telem mais rompit cette alliance il y a trois semaines pour se présenter seul.

Voyant qu’il n’avait aucune chance d’entrer à la Knesset, Moché Yaalon a finalement jeté l’éponge lundi et annoncé son retrait. La principale cause de cet échec cuisant aura été un message politique et électoral extrêmement pauvre, qui s’est résumé dans une aversion visible pour Binyamin Netanyahou et des accusations fantaisistes sur une « trahison de la sécurité d’Israël » par le Premier ministre dans l’affaire des sous-marins allemands.