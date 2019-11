Ce sont près de 45.000 personnes – record de tous les temps – qui se sont rendus à Hevron à l’occasion du Chabbat ‘Hayé Sarah. Encadrés par des forces de l’ordre et de sécurité impressionnantes, les fidèles ont pu prier dans toutes les parties de Caveau de Makhpela, et se promener dans les quartiers juifs de la ville. A signaler l’immense chapiteau dressé par le mouvement ‘Habad, qui accueillait plusieurs milliers de personnes à chaque repas. L’ambiance était à la joie des retrouvailles avec la Ville des Patriarches avec d’innombrables chants et danses auxquels participaient des Juifs religieux de tous courants, unis dans la même ferveur.

Vidéo:

Photo Mendy Hechtman / Flash 90