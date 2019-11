Le Premier ministre canadien a vigoureusement dénoncé un incident antisémite qui s’est produit dans l’Université York à Toronto. Une délégation de soldats et soldates de Tsahal qui devaient s’adresser à des étudiants et montre ce qu’est réellement l’armée israélienne a été accueillie par des centaines de manifestants haineux qui ont tenté de l’empêcher d’entrer dans les locaux en scandant des slogans particulièrement hostiles, notamment « Nous ne voulons pas d’assassins dans notre campus » et appelant à une « Intifada générale ». Le Premier ministre Justin Trudeau a réagi et a déclaré que ce qui s’était passé était « très choquant » et « inacceptable ». Il a rajouté: « Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme au Canada et nous dénoncerons toujours l’antisémitisme et toute autre forme de haine ».

L’organisation Friends of Simon Wiesenthal Venter (FSWC) a adressé une lettre à la direction de l’Université York pour demander à ce que de tels événements ne se produisent plus et que la propagande anti-israélienne ne puise plus s’exprimer librement. Dans la lettre, Avi Benlolo, président du FSWCàcrit notamment: « Les soldats israéliens servent un Etat démocratique et sont les plus humains au monde dans leurs méthodes et leur attitude. Permettre ce genre de comportement au sein du campus rend l’Université York inhospitalière pour les étudiants juifs. Il est donc temps pour son administration de faire barrage à la haine ».

Photo Twitter