Trois personnes ont été blessées dans un attentat au couteau dans la zone industrielle d’Ariel. Une est grièvement blessée, les deux autres sont gravement et moyennement blessées.

L’attentat a été perpétré par deux terroristes qui ont été neutralisés. Il a eu lieu à l’entrée de la zone industrielle d’Ariel près de la station service TEN et à l’intérieur de la station service. Le premier terroriste a été éliminé au niveau de l’entrée de la zone industrielle et le second après s’être enfui par la route 5 à proximité. Dans sa fuite, il a emprunté la route à contre-sens et a causé un accident de la circulation entre huit véhicules et a ensuite été neutralisé par les combattants de Tsahal après l’échangeur de Pedouel. Pour l’heure, on ne sait pas s’il y a des blessés liés à l’accident sur la route 5.