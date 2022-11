L’Assemblée générale de l’ONU a voté hier (lundi) pour l’octroi de dédommagements à l’Ukraine de la part de la Russie suite à l’invasion de son territoire. Le système préconisé est celui d’un mécanisme de compensations indépendant avec la création d’un corps externe aux Nations Unies qui recensera les réfugiés ukrainiens et les dégâts causés par la guerre, dans le but de réclamer des dédommagements à la Russie.

La résolution a été adoptée par 94 voix pour, 13 contre et 74 abstentions. Israël est le seul pays occidental à s’être abstenu.

Ce vote intervient quelques jours après celui de la résolution anti-israélienne qui appelle à porter devant le tribunal de la Haye »l’occupation israélienne ». L’Ukraine avait voté en faveur cette décision, suscitant la colère des Israéliens. D’ailleurs, aujourd’hui, l’ambassadeur ukrainien en Israël est convoqué au ministère des Affaires étrangères pour une remontrance.

Si le timing laisse penser que l’abstention israélienne est une vengeance, les diplomates israéliens soutiennent que cela n’est pas le cas. La décision de s’abstenir lors de ce vote a été prise avant le vote ukrainien contre Israël. Si Israël a voté dans ce sens, c’est en raison de la nature de la décision et de la crainte qu’elle ne créé un précédent qui se retourne contre Israël. En effet, à Jérusalem, on estime que les pays membres des Nations Unies pourront, à l’avenir, se servir de cette résolution en faveur de l’Ukraine, pour exiger d’Israël le paiement de compensations aux Palestiniens, suivant le même mécanisme externe à l’ONU. Les diplomates israéliens soulignent donc qu’Israël possède d’autres intérêts sur cette question.

Néanmoins, l’idée que la diplomatie israélienne se soit servie de cette résolution en faveur de l’Ukraine pour manifester son mécontentement face au vote ukrainien, n’est pas totalement exclue.

Depuis ce vote contre Israël, plusieurs voix se sont élevées pour déplorer l’attitude ukrainienne, y compris en Ukraine. Ainsi, l’un des proches conseillers de Zelensky a estimé qu’il s’agissait d’une » grave erreur ». »La position du ministère ukrainien des Affaires étrangères est illogique et impensable », a-t-il déclaré, »Nous avons voté avec la Russie et l’Iran qui nous attaquent et nous avons aliéné nos liens avec Israël alors que nous demandons son soutien. L’Ukraine aurait dû au minimum s’abstenir ».

Les représentants de la communauté juive ukrainienne ont demandé des explications quant à ce vote de leurs représentants à l’ONU: »Le vote de l’Ukraine a suscité étonnement et colère. Nous demandons des explications au ministère des Affaires étrangères et au bureau du Président pour savoir pourquoi nous agissons contre Israël et ses alliés occidentaux et avec des régimes autoritaires, dont la Russie qui nous attaque. Parallèlement, la délégation israélienne soutient en permanence l’Ukraine et a même condamné la Russie. Israël fournit une aide humanitaire à l’Ukraine. Des milliers d’israéliens se démènent de manière bénévole pour nous apporter de l’aide. Des centaines d’Israéliens se battent au sein de la division internationale des forces armées ukrainiennes. Il est incompréhensible que l’Ukraine ait choisi d’exprimer sa »reconnaissance » en soutenant les adversaires d’Israël, dont des Etats qui ne reconnaissent même pas le droit de l’Etat juif à exister et qui déclarent explicitement vouloir le détruire ».