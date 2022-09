En entrant dans la Synagogue ce matin-là, le Rav Zilberman était loin d’imaginer ce qu’il allait y découvrir.

Le soleil pointait à peine à l’horizon lorsque le Rav Zilberman tourna les clés dans la serrure de la porte de la Synagogue où il officiait. En étouffant un bâillement, il pénétra dans le Beit Hamidrach et, comme à son habitude, prépara la salle en vue de l’arrivée des fidèles.

Alors qu’il s’apprêtait à ouvrir sa Guemara, le Rav Zilberman remarqua un tissu blanc et froissé sur le banc en bois à côté duquel il était assis. Il avait certainement oublié de récupérer son Talit la veille. Mais lorsqu’il tendit la main pour s’en saisir, il fit une découverte choquante. Caché sous le Talit, recroquevillé en position foetale, dormait un jeune garçon.

L’enfant ouvrit subitement les yeux. Il semblait effrayé.

“S’il vous plaît…, supplia-t-il en hébreu, pardonnez-moi de ne pas avoir demandé la permission de dormir ici mais… je n’ai nulle part où aller.”

Une discussion s’engagea entre l’enfant et le Rav, qui prit alors connaissance de la succession de tragédies que vivait ce pauvre garçon, prénommé David Rosen. Lui et ses quatre frères et sœurs avaient été abandonnés par leur mère quelques années auparavant. Et leur père venait de décéder des suites d’une terrible maladie. Du jour au lendemain, ces cinq enfants se sont donc retrouvés orphelins et sans abri .

L’histoire dramatique de ce jeune garçon a profondément bouleversé le Rav Zilberman. Ces enfants vivent un véritable cauchemar !

« Qui prendra soin d’eux ? », s’inquiète-t-il dans une lettre de soutien adressée au public.

« Qui leur procurera l’amour et le réconfort dont ils ont tant besoin ? Qui déposera sur leur front un baiser au moment du coucher ? Ces enfants n’ont plus rien. Ils sont seuls et effrayés. »