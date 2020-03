Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué mercredi soir la situation politique et notamment le blocage à la Knesset. Concernant les commissions parlementaires, il accusé Bleu-Blanc de refuser de s’engager à ce qu’aucune commission ne soit présidée par un député soutenant le terrorisme. Binyamin Netanyahou a rappelé que dans tout l’histoire politique d’Israël la constitution des commissions se faisait en concertation entre la majorité et l’opposition, mais qu’actuellement, l’objectif de Bleu-Blanc et d’Israël Beiteinou est de se servir des commissions parlementaires pour faire avancer des intérêts non-démocratiques. Il a souhaité que la situation se débloque le plus vite possible afin qu’un gouvernement d’urgence se forme pour lutter ensemble contre le virus du Corona.

Le Premier ministre a conclu: « Il faut sauver des vies et pour cela, la politique peut attendre quelques mois. C’est le moment de faire preuve de leadership et de travailler ensemble. Il est possible et indispensable de former un gouvernement maintenant, c’est ce que dont le pays a besoin et ce que les citoyens d’Israël attendent ».

Dans le cadre des pourparlers, le Likoud a déjà accepté que Gaby Ashkenazy soit nommé ministre de la Défense et que Bleu-Blanc obtienne les Affaires étrangères. Le parti de Benny Gantz exige aussi le ministère-clé de la Justice, pour des raisons faciles à imaginer, ce à quoi le Likoud s’oppose catégoriquement.

Photo GPO