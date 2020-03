Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu mercredi une réunion d’urgence avec des médecins arabes israéliens responsables de départements afin de faire prendre conscience à ce secteur de population de la gravité de la situation.

Tout comme certaines franges de la population orthodoxe, la population arabe israélienne ne se caractérise pas par sa discipline et son respect des consignes du ministère de la Santé, ce qui augmente les risques de propagation de la maladie. Le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat assistait à la réunion.

Les médecins arabes ont informé le Premier ministre des efforts d’information qui sont faits au sein de la population arabe et se sont engagés à redoubler d’efforts dans ce domaine. Binyamin Netanyahou a rappelé que le virus ne fait aucune différence géographique, ethnique ou religieuse et a exhorté la population arabe israélienne à se conformer aux consignes afin de faire preuve de solidarité réciproque et sauver des vies. « Je vous demande de collaborer, pour vous ainsi que pour notre futur commun dans ce pays », a conclu le Premier ministre.

Arrestations à Beit-Shemesh

Concernant le monde orthodoxe, la police a procédé mercredi à l’arrestation de trois personnes à Beit-Shemesh responsables de la tenue d’une soirée de mariage en présence de plus de cent-cinquante personnes. Les images des participants insouciants et désinvoltes diffusées à la télévision avaient choqué, et par réflexe de généralisation avaient donné le sentiment que le monde orthodoxe dans son ensemble n’accordait aucune importance aux consignes du gouvernement, ce qui n’est pas le cas.

Photo Miriam Alster / Flash 90