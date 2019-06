Après avoir nommé Amir Ohana au ministère de la Justice, provoquant une vive réaction de Betzalel Smotritch et d’autres personnalités sionistes-religieuses, Binyamin Netanyahou tente d’apaiser les choses.

Les émissaires du Premier ministre sont entrés en contact avec le rav Raphy Peretz et Betzalel Smotritch pour leur faire une proposition destinée à les convaincre d’entrer dans une future coalition. Une réunion a déjà eu lieu dans une « atmosphère positive » selon les participants, et une second rencontre qualifiée de « décisive » doit avoir lieu jeudi soir.

Selon des informations qui ont filtré, la proposition du Premier ministre comprendrait notamment la nomination du rav Raphy Peretz au poste de l’Education, celle de Betzalel Smotritch au ministère des Transports et la présence des deux ministres au cabinet restreint politico-militaire.

Le Premier ministre a également fait savoir qu’il ne souhaitait aucunement un affrontement avec le sionisme-religieux.

Par ailleurs, Binyamin Netanyahou, qui est également ministre de la Défense a nommé Avi Roeh comme conseiller du ministre de la Défense pour les questions des implantations. Avi Roeh est l’une des grandes figures de Judée-Samarie. Il a été président du conseil régional de Binyamin avant d’être élu président du Conseil des localités de Judée-Samarie. Une manière supplémentaire pour Binyamin Netanyahou de redonner des gages à l’Union de la Droite.

Photo article: Yonatan Sindel / Flash 90