Un terrible accident de la route a coûté la vie à deux fillettes originaires de France, âgées de 4 et 7 ans. Le drame s’est produit sur la route 90, dans la Arava, entre Ein Yahav et Paran lorsque deux véhicules sont entrés en collision frontale. Dans l’un d’eux, une famille française qui venait de faire son alya il y a à peine trois mois. Elle s’était installée à Tel-Aviv et se rendait à Eilat pour des vacances.

Les pompiers, arrivés les premiers sur place, ont constaté une scène terrible. Ils ont d’abord dû désincarcérer plusieurs passagers coincés dans les véhicules. Les secouristes de Hatzalah et du Magen David Adom ont vérifié l’état des blessés et pratiqué les soins d’urgence sur les deux fillettes qui semblaient les plus gravement atteintes. Elles ont hélas succombé un peu plus tard.

Cinq personnes ont par ailleurs été blessées, dont trois sont dans un état grave, qui se trouvaient dans le second véhicule. Les parents des deux fillettes sont assez sérieusement blessés et leur bébé de quinze mois a été légèrement atteint. Tous les blessés ont été héliportés vers l’hôpital Soroka de Beer Sheva.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’un des deux véhicules a dévié de sa trajectoire pour des raisons qui seront à déterminer et est entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse.

Vidéos:

Photo Pompiers du Néguev