Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec Vladimir Poutine

La mini-crise survenue entre la Russie et Israël à propos de l’appareil Iliouchine abattu par la DCA syrienne a produit un effet très regrettable, Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a annoncé que la Russie allait fournir d’ici deux semaines à la Syrie les fameux missiles sol-air S-300 qui risquent de rendre plus difficiles et risquées les opérations de Tsahal en Syrie. Cette transaction qui datait de 2013 avait été gelée depuis, suite à des pressions israéliennes sur Moscou.

Après cette annonce, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. Netanyahou a commencé par insister sur la fiabilité du rapport de Tsahal concernant l’incident dû à l’erreur de la DCA syrienne. En effet, la version russe contient de nombreuses inexactitudes qui servent davantage les intérêts russes que la vérité des faits. Le chef du gouvernement israélien a rappelé la responsabilité de la Syrie dans ce regrettable incident et surtout celle de l’Iran qui cherche à s’installer en Syrie et à armer les groupes chiites qu’elle soutient.

Concernant la fourniture des missiles S-300, Binyamin Netanyahou a indiqué au président russe que l’acheminement d’armement sophistiqué dans des “mains irresponsables” ne fera qu’augmenter les dangers dans la région et il l’a prévenu qu’Israël continuera à agir pour sa défense et en fonction de ses intérêts.

Il a été décidé que les rencontres de coordination entre les échelons militaires et techniques se poursuivront. Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois exprimé ses condoléances à propos de la mort des quinze membres de l’équipage de l’Iliouchine-20.

De son côté, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a précisé que la politique israélienne vis-à-vis de l’Iran en Syrie ne sera modifiée suite à cet incident. Il a déclaré: “Nous agissons toujours en Syrie avec jugement et responsabilité”. Le ministre a refusé de commenter le rapport de l’armée russe sur ce qui s’est passé et a rappelé que lors de cette opération sur Lattaquié, Tsahal a agi comme toujours selon les normes de coordination convenues entre les armées russe et israélienne.

Photo Amos Ben Gershon / GPO