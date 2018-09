Intelligence artificielle: Israël dans le trio de tête mondial!

L’intelligence artificielle est en train de pénétrer dans tous les domaines de la vie. Des véhicules automatiques à la cybersécurité, de la médecine à l’agriculture. Elle révolutionne les modes de vie et poussera en avant les économies des pays qui sauront le mieux la développer. Israël fait indéniablement partie de ceux-là.

La société Asgard, basée à Berlin et spécialisée dans l’intelligence artificielle, a établi un classement mondial des pays en fonction du nombre de start-up dans ce domaine d’avenir. Les trois premières places sont tenues par les Etats-Unis, avec 40% des start-up mondiales en ce domaine, suivis par la Chine et Israël qui détiennent chacun 11% du nombre de start-up mondiales. Israël devance donc des pays comme le Japon, la Corée du Sud et tous les pays européens.

Dans le domaine des villes, Tel-Aviv arrive en 3e place mondiale avec la présence de 189 start-up, précédée par Londres (211) et San Francisco (596). Tel-Aviv devance des villes comme New-York (180), Pékin (150) ou encore Paris (50).

Le rapport d’Asgard est très élogieux envers Israël, affirmant “qu’Israël sera un acteur-clé mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le futur”. Les rédacteurs notent le succès prodigieux de ce pays qui compte à peine huit millions d’habitants, qui fait jeu égal avec la Chine et se permet même d’avoir quarante fois plus de start-up par tête d’habitant que les Etats-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle! Le rapport site également quatre grandes universités israéliennes qui consacrent d’importants budgets à la recherche sur l’intelligence artificielle: l’Université hébraïque de Jérusalem, le Technion de Haïfa, l’Université Bar-Ilan et l’Université Ben-Gourion à Beer-Sheva. Enfin, il est rappelé qu’Israël est classé 3e mondial dans le domaine de l’innovation et 1er mondial dans la part budgétaire du PIB par habitant consacrée à la recherche et au développement.

Photo Illustration