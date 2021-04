Le Premier ministre a lui-aussi donné une conférence de presse mercredi soir qui a été construite sur deux axes : contrer les accusations lancées par Naftali Benett dans son intervention télévisée et appeler à de nombreuses reprises à l’adoption d’une loi exceptionnelle d’élection directe du Premier ministre, seul option selon lui pour sortir le pays de l’impasse politique.

Binyamin Netanyahou a accusé Naftali Benett de vouloir tromper ses électeurs en prévoyant de s’allier à Yaïr Lapid et à la gauche, rien que pour être Premier ministre durant quelques mois et alors qu’il n’a obtenu que sept mandats. A cet effet, Netanyahou a cité des propos tenus l’an passé par Naftali Benett disant que « vouloir être Premier ministre alors que l’on a obtenu que dix mandats serait antidémocratique ». « Naftali, Vous répétez sans cesse que vous voulez un gouvernement de droite mais vous faites tout pour qu’il ne se forme pas alors que c’est la volonté de la majorité du peuple », a également accusé le Premier ministre. « Naftali Benett n’a pas négocié, il n’a fait qu’exiger une rotation » a également été l’une des phrases fortes de son intervention.

Binyamin Netanyahou a été très incisif envers le président de Yamina, l’accusant d’être prêt à aller avec la gauche et l’extrême gauche juste pour assouvir sa soif de devenir Premier ministre. Il a fait remarquer que même à la tête d’un tel gouvernement, Naftali Benett serait « englouti » par les partis de gauche qui y seraient largement majoritaires et qu’il ne pourrait donc pas imposer le réformes de droite qu’il dit vouloir mettre en oeuvre. Il a souligné que selon lui un tel gouvernement « patchwork » ne saurait pas défendre le localités juives, Tsahal ou faire face à « ceux qui veulent un nouvel accord avec l’Iran ». Il a tout de même appelé le président de Yamina à reconsidérer et clarifier sa position avant la fin de délai imparti pour tenter de former un gouvernement.

Binyamin Netanyahou est revenu à de nombreuses reprises – y compris en répondant ensuite aux questions -sur la loi d’élection directe du Premier ministre. Il a affirmé qu’il s’agit de la formule la plus juste et démocratique pour voir qui le peuple désire voir à sa tête. Il a précisé qu’il se soumettra au verdict des urnes et s’est étonné que Naftali Benett soit apparemment opposé à cette option.

