Après la saga de mardi et la décision annoncée mercredi par la Cour suprême, le Premier ministre n’a eu d’autre choix que de nommer Benny Gantz comme ministre de la Justice, « afin de sortir de cette impasse » selon ses propres termes. Binyamin Netanyahou a toutefois répondu en détail aux juges de la Cour suprême et expliqué que le vote de mardi au gouvernement par lequel Ofir Akounis avait été nommé à ce poste avec une large majorité était tout à fait conforme à la loi.

Lors de cette séance du gouvernement, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandleblit, qui sait pourquoi il tient tant à la nomination de Benny Gantz, avait eu une attitude très agressive envers Binyamin Netanyahou, dérogeant une nouvelle fois au rôle qui lui est fixé par la loi.

La nomination de Benny Gantz au ministère de la Justice, est une nouvelle victoire pour le camp politique qui s’oppose à toute réforme du système judiciaire et qui affirme vouloir « défendre la démocratie et l’Etat de droit » alors qu’il fait l’inverse en couvrant tous ses disfonctionnements.

Le duo Gantz-Mandelblit sera un nouvel exemple typique du système « je te protège – tu me protèges », qui est l’un des problèmes qui gangrène le pouvoir judiciaire. En l’occurrence, il s’agit d’un côté des cassettes compromettantes des conversations Mandelblit-Ashkenazy, toujours sous le sceau de l’interdiction à publication, et de l’autre, de l’affaire louche de la société « Cinquième Elément » que dirigeait Benny Gantz et qui a n’a bizarrement pas eu de suite judiciaire de la part du conseiller juridique du gouvernement. Avec cette nomination, les intérêts de l’un et de l’autre seront bien gardés.

Photo porte-parole de la Knesset