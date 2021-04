Le Dr. Simh’a Rotman (Hatziyonout Hadatit) a prononcé son premier discours de député à la Knesset. En tant que cofondateur et ancien conseiller juridique du Mouvement pour la Gouvernance et la Démocratie, il a consacré une bonne part de son intervention aux failles du système judiciaire et de la Cour suprême. Il a notamment mis en évidence l’activisme sélectif de cette dernière dans le domaine de la défense des droits et des libertés, tantôt militante tantôt réticente suivant les populations. A cet effet il a rappelé la fermeture de la station de radio Aroutz 7 et surtout l’expulsion des familles juives du Goush Katif que la Cour suprême avait laissé faire en se disant soudainement « incompétente ».

Celui qui milite activement pour une profonde réforme du système judiciaire a accusé : « Les fervents adeptes de la Cour suprême et de son ancien président Prof. Aharon Barak, duquel s’inspire toute l’action de la Cour suprême depuis lors, nous doivent des explications : comment tout un système s’est-il mobilisé pour faire taire la seule radio de droite à l’époque en Israël ? Comment a-t-il permis des arrestations massives de mineurs (à l’époque des manifestations pour le Goush Katif) ? Comment la Cour suprême, qui a la gâchette si facile pour invalider des lois contre les immigrants clandestins, n’a pas considéré à l’époque les droits, l’honneur, les communautés et mêmes les tombes des citoyens israéliens du Goush Katif et du nord de la Samarie, qui sont la crème du pays et qui auraient dû bénéficier du même niveau de protection ? Ce préjudice attend encore un verdict de justice… ». Le député a dû interrompre cette déclamation, n’ayant pas pu retenir des sanglots face à cette injustice criante.

Photo Sraya Diamant / Flash 90