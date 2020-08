Le Premier ministre Binyamin Netaynahou a dénoncé l’appel « Que meurent tous les gauchistes! » scandé par un habitant de Ramla au moment où il sortait d’un magasin de la ville dans laquelle il effectuait une tournée. Dans un communiqué le Premier ministre a dit : « J’ai été heureux d’apprendre que des oreilles avaient poussé à la gauche et qu’elle a cette fois entendu ce genre d’appels. Chez moi c’est constant : je dénonce l’incitation et la violence d’où qu’elles proviennent. Mais j’appelle aussi les députés de l’opposition ainsi que les leaders de la gauche de dénoncer l’incitation et les menaces lors des manifestations qu’ils organisent contre moi. »

Photo Miriam Alster / Flash 90