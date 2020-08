20h15 : Le bilan provisoire est de 85 morts. Il s’agirait d’un entrepôt d’explosifs.

19h59 : les premiers chiffres parlent d’au moins dix morts et des centaines de blessés.

19h40 : la chaîne qatarie Al Jazeera croit savoir que l’explosion s’est produite dans un entrepôt de produits explosifs sans toutefois préciser de quelle origine sont ces munitions et à qui ils étaient destinés. L’agence de presse syrienne « Sana » annonce que cette explosion s’est produite dans le secteur 12 du port et qu’il s’agirait d’un accident. L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon a rappelé que le Hezbollah utilise des infrastructures civiles pour entreposer de l’armement et des munitions en violation flagrante de la Résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’Onu.

Deux explosions successives se sont produites près du port de Beyrouth. Selon des premières informations, un gigantesque incendie s’en est suivi. Un important va-et-vient d’ambulances, de voitures de police et de véhicules militaires est en cours. Il y aurait de nombreux blessés ainsi que des personnes coincées sous les décombres. L’explosion a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. La chaîne Al-Mayadeen liée au Hezbollah parle de très nombreuses victimes. Il n’y a encore aucune indication quant à l’origine de cette explosion mais elle s’est produite dans le secteur que le Premier ministre israélien avait désigné il y a un an comme abritant des fabriques de missiles de précision au profit du Hezbollah bien qu’il n’est pas du style d’Israël de mener des opérations causant de nombreuses victimes civiles. Des sources arabes pointent cependant une opération israélienne.

