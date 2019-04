Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah sont allés voter à Jérusalem. A sa sortie, le Premier ministre a déclaré: « Il s’agit d’une action sacrée, car c’est la substance même de la démocratie. mais il faut aussi bien voter. Je ne vous dirai pas pour qui mais vous le devinez.

Avant de se rendre au bureau de vote, Binyamin Netanyahou avait lancé un apple pressant aux électeurs indécis de voter Likoud et à ceux du Likoud de se rendre en masse dans les bureaux de vote: « Si vous restez chez vous, nous allons perdre, Lapid sera Premier ministre, un gouvernement de gauche verra le jour avec le Parti travailliste et Meretz. Mais si vous sortez voter, nous l’emporterons et barrerons la route à un gouvernement de gauche. Votez Likoud, avec votre famille, vos amis et avec votre aide et l’aide de D.ieu nous gagnerons ».

Le premier ministre s’est fait filmer dans un centre de campagne du Likoud, en train d’appeler des électeurs pour leur demander d’aller voter (v. vidéo).

ממריצים אנשים לצאת מהבית ולהצביע ליכוד. חייבים לסגור את הפער!!! Publiée par ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ sur Mardi 9 avril 2019

Miri Regev vote – Photo Flash90

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle elle appelle elle-aussi les électeurs à aller voter: « La droite est en danger. Ne venez pas ensuite nous dire que vous n’étiez pas prévenus si vous vous réveillez mercredi avec Lapid comme Premier ministre et avec un gouvernement qui va nous réitérer la catastrophe d’Oslo »

Photo Haïm Zach / GPO