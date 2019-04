Procurer du bien-être aux familles qui sont dans le besoin, voilà le moteur du projet »Vers le bien-être » lancé par le Rav Dov Roth-Lumbroso, à la tête de l’association Dereh Laolim, et parrainé par Avraham Azoulay.

Marquer une pause dans un quotidien difficile

Dereh Laolim agit depuis de nombreuses années auprès des olim et des candidats à l’alya. »Nous travaillons beaucoup pour préparer l’alya, nous suivons les familles pendant leur phase d’installation en Israël et nous assurons un suivi par les cours que nous dispensons et les conseils que nous prodiguons », résume le Rav Dov Roth-Lumbroso.

Pour Avraham Azoulay, cette association a, de plus, le mérite d’être dirigé par »un homme droit, intègre, qui cherche tous les moyens pour aider les olim ».

Et en effet, c’est lors d’une discussion entre les deux hommes pour optimiser l’aide apportée par l’association, qu’est né le concept »Vers le bien-être ». »J’ai acquis une certaine expérience dans l’organisation d’événements liés au bien-être », nous explique Avraham, »à chaque fois, je remarquais le sourire sur les lèvres à la sortie, les bienfaits que procure un moment à prendre soin de soi ».

Les deux hommes font le constat que les associations caritatives sur le terrain effectuent un travail extraordinaire et vital en offrant nourriture et aides financières. »Nous avons voulu nous concentrer sur un autre aspect perturbateur du quotidien des familles nécessiteuses, qui sont de plus en plus nombreuses, malheureusement, au sein des olim de France. Nous sommes partis du fait que les difficultés rencontrées créent un climat de tension qui empêchent ces familles de prendre du recul, de consacrer du temps pour se changer les idées, se détendre. En découlent des problèmes d’éducation, de Shalom Bayit, de dépression ». L’idée est lancée: il s’agit d’offrir à ces couples, à ces familles, ce dont elles ont besoin pour se sentir mieux mentalement.

Donner autrement

»Vers le bien-être » est donc une plateforme qui met en relation des donateurs et des partenaires professionnels du projet d’une part et familles nécessiteuses d’autre part. »J’ai contacté mon réseau de professionnels dans différents domaines afin qu’ils nous permettent de bénéficier de tarifs privilégiés. Leur réaction a été impressionnante: ils étaient tout de suite volontaires pour participer. Ces partenaires sont à la base de l’existence de notre projet, et ils ne sont jamais assez nombreux », développe Avraham. Le Rav Dov Roth-Lumbroso précise que l’argent issu des dons est réparti entre les familles afin de leur procurer ce dont elles ont le plus besoin: séjour à l’hôtel, SPA, spectacle, cadeaux pour les enfants, soins psychologues, coaching, conseil conjugal, soins esthétiques ou bons d’achat. »Et par la même occasion, le don procure un bien-être à celui qui le fait »: du bien-être à double sens!

Un pilote du projet a été lancé pour Pourim et les matanot laevyonim. »Nous avons été agréablement surpris par les réactions », nous confie le Rav Dov Roth-Lumbroso, »le concept a beaucoup séduit ». Désormais, les regards se tournent vers Pessah et au-delà, afin que les familles dans le besoin puissent, elles aussi, profiter des plaisirs qui rendent la vie plus douce.

En donnant pour le projet »vers le bien-être », on fait un hessed différent mais tout aussi important.

