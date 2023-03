Binyamin et Sarah Netanyahou ont rendu une visite de condoléances à la famille Yaniv

Le Premier ministre et son épouse ont rendu aujourd’hui (jeudi) une visite de condoléances à la famille Yaniv dont deux des fils, Hallel et Yaguel, ont été assassinés dimanche dernier à Hawara.

Binyamin et Sarah Netanyahou ont écouté les parents, Esty et Shalom, parler de leurs fils, de leur amour d’Israël.

Le Premier ministre a dit à Esty Yaniv: »Vous parlez du plus profond de votre être, Eretz Israël s’acquiert par des épreuves, il n’y a pas de plus grande épreuve. S’ils pouvaient, ils nous assassineraient tous, jusqu’au dernier, ils veulent nous arracher à notre patrie, nous devons renforcer nos racines, les implantations. Finalement, c’est une lutte, au terme de laquelle nous gagnerons. Regardez ce qu’il y avait ici, il y a 50 ans et ce qu’il y a aujourd’hui. Ce que vous avez traversé au Goush Katif ne se reproduira pas, au contraire, nous allons construire ».

Le père, Shalom, a demandé au Premier ministre de continuer à agir pour la Samarie: »Nous avons besoins de cette action, s’il y a une chose qui peut nous consoler ce serait que nos garçons ne soient pas tombés pour rien, ce serait de voir Eretz Israël se développer et avec l’aide de Dieu nous nous lèverons et nous danserons avec joie aux fêtes de nos enfants. Lorsque vous avez publié votre livre, Hallel a tout de suite été l’acheter, il vous aimait. Je suis heureux au moins qu’il veille l’un sur l’autre là-haut ».

Rahel, la soeur de Hallel et Yaguel, a demandé à Netanyahou plus de sécurité sur les routes: »J’habite ici et je continuerai à habiter ici, c’est ma terre, c’est mon pays. Mes grands-parents se sont battus ici et je continuerai à voyager ici, nous demandons juste de voyager sur des routes sûres. On m’a jeté des pierres trois fois en un mois. On ne peut pas continuer comme ça, pourquoi y-a-t-il autant de familles victimes du terrorisme? Il faut faire quelque chose, il y a ici une population extraordinaire, qui voyage quotidiennement, qui passe par Hawara et nous continuerons à le faire parce que c’est notre terre, mais je vous en supplie, on ne peut pas continuer dans cette réalité. On ne peut pas accepter, c’est insupportable, c’est le sang des frères de tout le peuple d’Israël ».