Les enfants orthodoxes de Tel Aviv seront apparemment privés de happening de Pourim. La raison? La mairie de Tel Aviv a décidé d’annuler l’événement après que des habitants non concernés ont protesté parce qu’il était non mixte.

L’organisation »Hougei Harmonia, l’antenne toranique » aidé par l’adjoint au maire Elhanan Zevouloun, était présenté dans les publicités comme un happening de Pourim destiné aux enfants avec des activités non mixtes comprenant des activités artistiques et des danses.

Mais dès que l’évément a commencé à être publié, des habitants laïcs se sont tournés vers la mairie et ont demandé qu’il soit annulé pour cause de séparation entre les filles et les garçons.

Parmi ces citoyens perturbés par un événement non mixte destiné à la population orthodoxe de la ville, se trouve la journaliste Yollan Cohen, de la chaine 12 qui s’est vantée sur Twitter d’avoir été à l’origine de l’annulation du happening par la mairie: »Un adjoint au maire a initié un happening de Pourim non mixte pour des enfants, avec une entrée pour les filles et une entrée pour les garçons. Suite à nos plaintes, la mairie a décidé d’annuler l’événement ».

Beaucoup de personnes lui ont reproché son attitude, lui reprochant de ne pas être capable d’accepter l’autre qui n’est pas comme elle.

Naama Zerbib, la présidente de l’association de femmes Shovrot Shivyon, a réagi: »Alors qu’ils se battent sans filtre au nom de la préservation de la démocratie, alors que le maire nous avertit que la préservation des droits des minorités se fera par la violence, il décide d’annuler un événement pour les religieux dans sa ville. C’est cela être éclairé à ses yeux. C’est la démocratie dans toute sa splendeur. Les libertés individuelles? Laissez-moi rire ».

Aujourd’hui (jeudi), Shay Glick, le secrétaire général de l’association Betsalmo, a écrit à l’adjoint de la conseillère juridique du gouvernement, Me Guil Limon, pour qu’il confirme le caractère légal d’un tel événement et contraigne le maire de Tel Aviv de maintenir le happening.

Il écrit: »Des dizaines d’événements auront lieu pour Pourim dans la ville. Un seul non mixte. Cela n’a pas plu à une journaliste de la chaine 12 et elle a pris soin d’envoyer une plainte à la mairie qui s’est soumise et a annulé l’événement. Je vous demande de préciser à la mairie que ce genre d’événements est légal et que leur annulation est une atteinte aux habitants orthodoxes de la ville. Compte-tenu de l’urgence de la situation, je vous demande de bien vouloir répondre aussi rapidement que possible afin que les enfants orthodoxes de Tel Aviv puissent jouir des droits de l’homme, oui, aussi absurde que cela puisse paraitre pour certaines personnes, les enfants orthodoxes aussi ont des droits ».