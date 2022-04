Naftali Bennett s’est entretenu par téléphone avec le Président américain, Joe Biden. Ce dernier a accepté l’invitation du Premier ministre israélien et se rendra en Israël a priori autour de la mi-juin.

Les deux dirigeants ont échangé au sujet des tensions sécuritaires et le Président américain a assuré Israël du soutien des Etats-Unis. Bennett a, une nouvelle fois, insisté pour que les Américains renoncent à retirer les Gardiens de la Révolution de la liste des organisations terroristes.

En fond de cette conversation, les émeutes quotidiennes sur le Mont du Temple à Jérusalem et la tentative israélienne de convaincre le monde qu’elles sont liées à l’incitation à la haine contre Israël, de la part d’organisations terroristes palestiniennes.

Notons également, qu’aujourd’hui, le Roi Abdallah II de Jordanie, s’est rendu au Caire où il a rencontré A Sissi et le prince héritier des Emirats arabes unis. Leur communiqué final a laissé une large place aux événements à Jérusalem. Les trois chefs d’Etat ont annoncé leur détermination à faire revenir le calme à Jérusalem et ont insisté sur l’importance de préserver le contrôle jordanien sur les lieux saints musulmans et chrétiens de la ville. Ils ont aussi appelé à la reprise de négociations avec les Palestiniens sur la base de la solution de deux Etats pour deux peuples. Enfin, le Roi de Jordanie a tenu à condamner la « »répression israélienne » à Jérusalem.

Photo: AO / GPO