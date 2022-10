Biden à Lapid:  »Vous écrivez une page de l’histoire »

Après un passage chaotique la semaine dernière, les négociations entre Israël et le Liban, sous l’égide des Etats-Unis, au sujet de la frontière maritime seraient sur le point d’aboutir.

Il y a quelques jours, Lapid avait rejeté les amendements demandés par le Liban au motif qu’ils mettaient en péril la sécurité d’Israël.

Les Etats-Unis avaient alors fait pression sur les Libanais pour qu’ils renoncent à leurs demandes, concernant notamment la ligne des bouées comme ligne de démarcation définitive et le reversement d’une partie des recettes liées au gaz qui serait trouvé dans le champ de Kana, totalement laissé aux Libanais.

Aujourd’hui (mardi), les Américains ont assuré le Premier ministre Lapid qu’ils se portaient garants sur ces deux sujets. Ils s’engagent à préserver la ligne des bouées comme ligne de défense pour Israël et à veiller à ce que les recettes du gaz n’aillent pas dans les caisses du Hezbollah.

Ainsi, les grandes lignes de l’accord seraient:

La ligne des bouées qui sera définie comme ligne défensive pour Israël selon un ‘statu quo’ inchangeable à moins d’un accord entre les deux parties

Israël touchera des indemnités financières sur les recettes des réserves de gaz suivant les négociations entre l’Etat et la société française Total qui exploitera le champ gazier.

L’accord devrait être signé une semaine avant les élections. Depuis plusieurs semaines maintenant, des voix, qui s’amplifient aujourd’hui, s’élèvent contre la signature d’un tel accord par un gouvernement de transition, en période électorale. En effet, tout accord qui modifie les frontières du pays doit être approuvé par une majorité de 80 députés ou être soumis à un référendum.

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a annoncé aujourd’hui qu’elle demanderait au gouvernement de présenter l’accord devant la Knesset, d’autant plus que seule une poignée de personnes a connaissance du contenu de l’accord à l’heure actuelle. Le président de la Knesset, Micky Lévy, a confirmé que l’accord serait porté à la connaissance des députés le plus rapidement possible. Ils auront ensuite 14 jours pour l’étudier puis le gouvernement l’autorisera de facto. Une procédure qui bafoue donc les règles énoncées plus haut.

Les regards se tournent vers Naftali Bennett, Premier ministre alternatif, qui dispose d’un droit de veto au sein du cabinet de sécurité. Pour l’heure, notons que les leaders des services de sécurité et de renseignements israéliens déclarent tous qu’il s’agit d’un bon accord pour Israël.

Néanmoins, d’autres s’étonnent que le Liban obtienne 100% du champ de Kana et qu’Israël ne reparte qu’avec des promesses de maintien du calme autour de la plateforme de Karish. Il s’agit pour eux d’une soumission aux menaces du Hezbollah et d’une façon d’acheter une tranquilité, en renonçant à une grande superficie du territoire maritime israélien et à des ressouces énergétiques importantes.

Les partis de droite d’opposition ont annoncé qu’ils porteraient le sujet devant la Cour Suprême afin d’éviter la signature d’un tel accord, à quelques jours des élections. Même à gauche, certains journalistes et certaines personnalités s’étonnent de voir un tel engagement être pris juste avant que les citoyens se rendent aux urnes.

Le président américain, Joe Biden, a félicité Yaïr Lapid: »Vous écrivez une page de l’histoire ».

Hassan Nasrallah, le chef de l’organisation terroriste du Hezbollah, a commenté l’évolution des négociations vers un accord: »Certains nous incitent à détruire l’accord, je leur dis que pour nous, ce qui compte c’est la position de l’Etat libanais. Pour tout ce qui concerne les exigences du Liban, nous nous en remettons aux décisions des leaders libanais. Si le gouvernement estime que cet accord est conforme aux intérêts et aux exigences du Liban, alors nous n’y voyons aucun problème. Ce que nous voulons c’est le gaz et le pétrole.

Il n’est désormais plus nécessaire d’envoyer des drones. Le but de départ était de faire comprendre à Israël que nous étions déterminés lorsque nous menaçions Karish. Nous avons réussi en quelques mois à obtenir ce qui aurait dû prendre des années.

Ici comme de l’autre côté, si l’accord est accepté, il aura des opposants. Au Liban, comme en Israël, des gens diront que cet accord est mauvais parce qu’il ne nous accorde pas tout. Tous ceux qui s’y opposent ne savent pas ce qu’il contient et je leur conseille d’attendre de le lire quand il sera publié ».

La France, quant à elle, a annoncé au Liban que Total se tenait prête à commencer les forages dans le champ de Kana, dès que l’accord sera adopté.