Le sergent Ido Barouh, z’l, 21 ans, a été tué aujourd’hui (mardi) dans un attentat près du yishouv de Shavei Shomron, au nord de la Samarie.

Un terroriste a ouvert le feu sur le poste de contrôle où se trouvait le sergent Ido Barouh. Le coup de feu a été tiré d’une voiture qui passait à vive allure.

La balle a touché l’épaule du combattant et a traversé sa poitrine. Sur place, les secouristes ont commencé à le réanimer. Il a été transporté à l’hôpital Meïr de Kfar Saba où, malgré les efforts des équipes médicales, il a succombé à ses blessures.

La famille d’Ido Barouh, z’l, ont décidé de faire don de ses cornées. Elles devraient être implantées dans les prochains jours.

Le terroriste a réussi à prendre la fuite et les forces de Tsahal sont à sa recherche. C’est le groupe terroriste »la fosse aux lions » qui a revendiqué l’attentat. Ce groupe est responsable de nombreux attentats ces dernières semaines dans le nord de la Samarie.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a présenté ses condoléances à la famille Barouh: « Un jour de fête qui s’est transformé en un jour de deuil et de tristesse. J’ai appris avec une grande douleur la mort du combattant du commando guivati, le sergent Ido Barouh, qui est tombé dans l’exercice de ses fonctions dans un attentat à l’arme à feu perpétré par un terroriste méprisable.

En mon nom et en celui du gouvernement israélien, je présente mes condoléances à sa famille et à ses amis. Les mots ne peuvent pas exprimer la peine et la grande douleur. Nous n’aurons de cesse de mettre la main sur les assassins ».

Non loin du lieu de l’attentat, une marche était organisée à l’occasion de la fête de Souccot vers le site historique de Sebastia. Des centaines d’hommes, femmes et enfants y ont participé. Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a vivement condamné l’attitude du gouvernement face à la vague d’attentats sur les routes de Judée-Samarie: »La négligence du gouvernement coûte des vies, cela fait des mois que nous supplions, que nous alertons, que nous crions de fermer les barrages, de confisquer les armes, de stopper l’incitation à la haine. Organisez une opération militaire contre l’Autorité palestinienne qui encourage cette vague de terreur. La préservation de la qualité de vie des habitants de Naplouse, soutiens des terroristes, vaut plus que le sang des citoyens de l’Etat d’Israël. Nous le payons de la vie de nos soldats, de nos gardes aux barrages. Nous demandons au gouvernement de se ressaisir. Il abandonne la vie des citoyens de l’Etat d’Israël et des soldats. Changez de paradigme et arrêtez de privilégier la qualité de vie de nos ennemis à la vie des citoyens de l’Etat d’Israël ».

C’est le deuxième attentat meurtrier depuis le début de cette semaine. Hier, Noa Lezer, z’l, la garde-frontière assassinée dans un attentat samedi soir, a été enterrée en présence de centaines de personnes. Dans ce cas, comme dans celui d’aujourd’hui, le terroriste a réussi à prendre la fuite et les forces de sécurité sont toujours à sa recherche.

Le vigile gravement blessé dans l’attentat de samedi soir à Jérusalem est toujours hospitalisé. Son état est instable et sa famille demande de prier pour sa guérison totale: Haïm David Ben Esther. Il a fait son alya du Brésil en 2017 et a servi dans Tsahal comme soldat seul (hayal boded) avant de commencer à travailler comme vigile.