Au terme d’une réunion sécuritaire, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé avoir demandé à l’armée de se préparer à une escalade dans le nord.

Cette instruction a été donnée après que l’accord qui semblait sur le point d’être signé, entre Israël et le Liban au sujet de la frontière maritime, s’est éloigné aujourd’hui.

Les Libanais ont formulé des exigences que Yaïr Lapid a rejetées rendant impossible une signature avant les élections en Israël mais aussi la fin du mandat du président libanais, Michel Aoun.

Le Premier ministre israélien a affirmé que le gisement gazier de Karish sera exploité dès que possible malgré les menaces du Hezbollah. Les forces terrestres, aériennes et maritimes israéliennes se préparent donc à protéger la plateforme.

Les escadrons de chasse augmenteront leur surveillance, les patrouilles opérationnelles, les forces spéciales, les sous-marins et l’artillerie se tiendront prêtes le long des frontières terrestre et maritime.

Rappelons que l’accord qui avait été accepté par Israël devait être soumis aujourd’hui au cabinet de sécurité au sein duquel siège Naftali Bennett et Ayelet Shaked qui avaient déjà émis des réserves quant au contenu.

Par ailleurs, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou avait lancé une campagne de communication contre cet accord. Ce soir, il estime que si Lapid s’est opposé aux amendements libanais c’est uniquement grâce à la pression que les députés de l’opposition ont exercé.

L’annonce du ministre de la Défense a été accueillie avec inquiétude par les habitants du nord du pays. A la veille de la fête de Souccot et alors que la région attend de nombreux promeneurs, les responsables essaient de rassurer.

Parallèlement, le président du conseil régional de Haute Galilée a alerté les autorités sur le manque d’abris dans la région la plus exposée aux missiles du Hezbollah. »Il s’agit de populations qui auront entre 0 et 15 secondes pour se mettre à l’abri en cas d’attaque », précise le président, »de nombreuses écoles et logements sont dépourvues d’abris ».