Merav Mihaeli a décidé d’aller au bout. Dans sa marche vers l’autorisation de circulation des transports publics le Shabbat, elle franchit un nouveau cap.

Elle a annoncé que ce Shabbat, à 11h du matin, elle réunira une conférence de presse pour l’inauguration d’une nouvelle ligne de bus à Haïfa. Il s’agit de la ligne reliant l’hôpital Rambam, le centre ville, le centre commercial Big Check Post.

Pour la ministre, également cheffe du parti Avoda, son obstination à vouloir faire fonctionner les transports publics le shabbat se justifie par la nécessité de proposer une solution de transport aux personnes les plus défavorisées qui n’ont pas la possibilité de s’acheter une voiture personnelle.

Cela fait plusieurs mois que la ministre Mihaeli parle de cette intention mais le sujet était mis en sourdine en raison de l’opposition du Premier ministre Naftali Bennett à mettre ce sujet sur la table. D’ailleurs, Matan Kahana, l’ancien ministre des Cultes a condamné la décision de Merav Mihaeli d’inaugurer une ligne de bus pendant Shabbat: »Je me demande si Merav Mihaeli peut être une partenaire pour une future régulation des rapports entre la religion et l’Etat ou si son seul but n’est pas de faire enrager ceux qui ne pensent pas comme elle ».