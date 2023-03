I Travel Inside partage ses rencontres « coups de coeur » de personnalités qui témoignent de la culture entrepreneuriale, de l’esprit innovant et de la formidable créativité à l’israélienne. INTERVIEW

Israël est un incroyable melting-pot de cultures du monde entier. Quel est votre mix d’origines ?

Mes grands-parents et mes parents sont originaires du Yémen. Ils ont toujours rêvé de Jérusalem et de retourner en Israël. Les juifs du Yémen étaient opprimés et étaient très attachés à la religion. C’est dans le cadre de l’opération clandestine « tapis volant », d’exfiltration de près de 50 000 juifs du Yémen en Israël, lancée par le gouvernement de Ben Gourion, que mes parents sont arrivés en Israël en 1950. Ils ont traversé le Yémen à pied, pendant 2 ans et ont subi de lourdes épreuves avant de monter à bord de l’avion pour Israël. Malgré les restrictions de bagages, mon père a réussi à prendre son matériel et ses outils pour pouvoir continuer à exercer son métier d’orfèvre. Je suis né en Israël, près de Rehovot. J’appartiens à la 8è génération d’une famille d’orfèvres yéménites.

Selon vous, c’est quoi être israélien ? quelles sont les spécificités de l’esprit israélien ?

Ce qui est typiquement israélien, c’est la « Chutzpah », une forme d’audace et d’insolence. L’israélien fait preuve de solidarité dans les situations difficiles. Il a le sens pratique et il est tout le temps pressé.

