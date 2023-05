Le ton monte au sein de la coalition et plus précisément entre Otsma Yehoudit et le Likoud.

Ce matin (mercredi), le parti d’Itamar Ben Gvir a annoncé qu’il ne participerait pas aux votes à la Knesset aujourd’hui afin de manifester sa désapprobation face à la réaction qu’il juge trop faible à Gaza. Par ailleurs, rappelons qu’hier soir, le ministre de la Sécurité nationale avait demandé à être convié à la réunion sécuritaire au sujet de la réplique à donner aux tirs de roquette depuis Gaza. Binyamin Netanyahou n’a pas souhaité sa présence.

Le député Almog Cohen (Otsma Yehoudit) a ouvert une permanence parlementaire à Sdérot et toute la faction parlementaire s’est réunie dans cette ville.

Notons que l’absence d’Otsma Yehoudit de la Knesset ne portera pas à conséquence sur le résultat des votes puisque sans ce parti, la coalition compte encore 58 membres contre 56 pour l’opposition.

Le Likoud a réagi à cette attitude du parti d’Itamar Ben Gvir en précisant: »Le Premier ministre, le ministre de la Défense, Tsahal et les responsables sécuritaires dirigent les événements sécuritaires sensibles et complexes auxquels Israël fait face. Le Premier ministre est celui qui décide des acteurs pertinents pour participer aux débats. Si le ministre Ben Gvir ne l’accepte pas, il n’est pas obligé de rester dans le gouvernement ».

Ben Gvir n’a pas été en reste: »Nous ne participerons pas aux votes à la Knesset tant que le Premier ministre n’aura pas compris que ce gouvernement est un gouvernement de droite à 100%. Il y a six mois, les citoyens israéliens ont été voter, ils ont élu un gouvernement clairement de droite. Ils s’attendaient à ce que ce gouvernement fasse plier le Hamas, réagisse à chaque missile, à chaque fois qu’un petit enfant devra se baisser quand on cherchera à l’assassiner. Ils ont élu un gouvernement qui devait évacuer Han El Ahmar, donner une réponse au terrorisme, faire une réforme judiciaire, cela fait quatre mois que ce gouvernement a été mis en place et, à mon grand regret, comme je l’ai dit, ce n’est pas un gouvernement de droite à 100%. Nous sommes bombardés depuis Gaza et la réplique est faible, la réforme judiciaire est en train de fondre malgré la volonté du camp de droite. Han El Ahmar n’est pas évacué et le gouvernement donne une réponse honteuse à la Cour suprême. J’ai interdit ces dernières semaines, l’usage du téléphone à certains terroristes, vous ne le saviez pas, le Premier ministre publie cette décision et en coulisses, il agit pour que je ne puisse pas bloquer ces téléphones de terroristes. J’aime le Premier ministre, je le respecte beaucoup, mais il faut le dire: j’aime et je suis redevable encore plus aux habitants de Sdérot, Beer Sheva, du Neguev, de la Galilée et envers tous les habitants de l’Etat d’Israël. Je le dis très simplement après le message du Premier ministre: si vous ne voulez pas Otsma Yehoudit dans le gouvernement, vous êtes invités à nous renvoyer, vous êtes invités à nous renvoyer à la maison ».