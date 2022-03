Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le nombre de réfugiés se chiffre à des millions. Parmi eux, une partie se rendent en Israël pour y trouver refuge.

Les chiffres révélés par Aroutz 7 dressent un tableau qui interpelle : il serait plus facile d’être demandeur d’asile que candidat à l’alya pour les Ukrainiens.

Jusqu’à hier, sur tous les réfugiés ukrainiens arrivés en Israël, 7437 ne sont pas bénéficiaires de la loi du Retour et seulement 3695 sont arrivés dans le cadre de celle-ci. En d’autres termes pour un olé hadash, ce sont deux réfugiés ukrainiens qui sont accueillis.

Et ce, alors que l’on apprend que ce ne sont pas moins de 10000 Ukrainiens qui attendent en Pologne les autorisations pour faire leur alya.

Du coup, ils sont déjà au moins 5000 à avoir choisi de se réfugier en Europe et principalement en Allemagne et de ne pas monter en Israël. La raison invoquée : des délais d’attente trop longs pour obtenir les papiers de l’alya et de meilleures conditions d’accueil en Allemagne.