La présidente du parlement allemand, Bärbel Bas, a participé, à une rencontre »Mémoires dans le salon » (Zikaron Basalon) à la Knesset. Ce type de rencontres fait partie d’un projet national organisé tous les ans pour Yom Hashoah, qui invite les particuliers à recevoir dans leur salon des survivants de la Shoah pour qu’ils racontent leur histoire.

Bas a donc écouté les survivants invités par la Knesset, dont l’ancien Grand Rabbin d’Israël, le Rav Israël Meïr Lau, et a déclaré : »Combien avons-nous détruit et assassiné, c’est insupportable. Quelle vie avez-vous eu. Je me demande toujours comment une telle chose a pu se produire ».

Le Rav Lau a raconté: »Quand ma mère a été poussée à l’intérieur du wagon, elle m’a éloigné d’elle et d’un signe de la main, elle nous a dit au revoir à mon frère et à moi. Nous ne l’avons plus jamais revue ».

Le président de la Knesset, Micky Lévy, a demandé au Rav le message qu’il souhaitait transmettre aux jeunes qui ont participé à cette rencontre et il a répondu : »Il est interdit d’oublier, il est interdit de perdre la foi. Nous existons, malgré Auschwitz, malgré Maydanek. Nous sommes revenus en Israël après 2000 ans de diaspora et de persécutions. Ce qui nous garde c’est nos traditions, notre héritage. La matsa, le maror et la hanoukia. Les miracles et les souvenirs. La tradition est celle qui nous a permis de rentrer à la maison, et de réaliser la prophétie de Jérémie: »et tes enfants rentreront dans leurs frontières » ».