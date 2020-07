Une grappe de ballons piégés a été découverte près de l’une des localités de la région Eshkol, en bordure de la bande de Gaza. Ce sont des agriculteurs arrivés dans un champ qui ont fait cette découverte, et par chance, la charge n’a pas explosé à ce moment-là. Les artificiers de la police ont été appelés et on découvert une tête de RPG accrochée à la grappe de ballons. Ils ont fait exploser la charge sous contrôle.

Vidéo:

בלון עם ראש נפץ של RPG אותר בעוטף עזה. צפו בפיצוץ המבוקר של חבלני כוחות הביטחון.

צילום איתמר גלעד pic.twitter.com/PE23evn8wb — almog boker (@bokeralmog) July 27, 2020

Photo porte-parole police