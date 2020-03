Avigdor Lieberman toujours dans le flou

Avigdor Lieberman a fait une brève déclaration à la presse devant son domicile à Noqedim. Il a une nouvelle fois précisé qu’il attend les résultats définitifs et que son parti ne se réunira que jeudi pour décider de la suite à envisager.

L’ancien ministre de la Défense est revenu sur son mantra en répétant que son parti ne fera pas partie d’un « gouvernement orthodoxe-messianique »(sic) accusant la coalition actuelle de ne pas représenter la vraie droite, contrairement à Israël Beiteinou.

Et comme avant les élections, Lieberman a rappelé les principes qui guideront son attitude dans les prochains jours: non à de nouvelles élections, non à Netanyahou et sa coalition « orthodoxes-messianiques » et non à la Liste arabe unifiée. Pour le « oui »…. » il a repris son slogan de « gouvernement national libéral » qui reste toujours un mystère tant sur le plan arithmétique que politique.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90