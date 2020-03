Juifs et anarchistes , ouvrage coordonné par Amedeo Bertolo

Le mouvement des kibboutz et l’anarchie , de James Horrox

Par Julien Pellet, librairie Vice-Versa

Judaïsme et anarchisme, voilà bien deux idéologies à priori radicalement incompatibles. Entre le « Je suis l’Eternel ton D-ieu » du Décalogue et le « ni dieu ni maître » magnifiquement chanté par Léo Ferré, le gouffre semble en effet infranchissable. Et pourtant… à y regarder de plus près, les points communs entre ces deux Weltanschauungen sont bien plus nombreux qu’il n’y paraît à première vue : critique du pouvoir, refus de la domination et de l’exploitation de l’homme par l’homme, volonté de faire advenir une société juste et qui soit garante de la liberté de chacun… autant d’idées et de principes que l’on retrouvera aussi bien, quoique formulés fort différemment, chez les prophètes bibliques et les maîtres de la tradition que chez les penseurs et concepteurs de l’anarchisme. Rappelons à ce propos qu’anarchisme ne signifie pas, comme on le croit souvent, absence d’ordre ou de lois mais absence de pouvoir (an-archos), d’une autorité coercitive ; à cet égard, les nombreuses controverses entre sages au sujet de l’autorité étatique, à l’époque biblique comme de nos jours, font apparaître quelques options nettement anarchisantes. Ce n’est donc certainement pas un hasard si l’histoire de la pensée et du militantisme anarchistes compte de nombreux acteurs juifs, ni si à l’époque des ‘halutzim et fondateurs des premiers kibbutzim, nombre d’entre eux faisaient rimer le plus naturellement du monde sionisme avec anarchisme.

Pour s’en convaincre, deux ouvrages publiés aux Éditions de l’Éclat méritent assurément le détour : Juifs et anarchistes – Histoire d’une rencontre, ouvrage coordonné par Amedeo Bertolo et publié en 2008 dans la collection Bibliothèque des fondations, et Le mouvement des kibboutz et l’anarchie – Une révolution vivante de James Horrox, publié en 2018 dans la collection Premiers secours (format poche).

Le premier, réunissant les contributions d’une quinzaine d’auteurs initialement présentées lors d’un colloque organisé à Venise en 2000, nous fait plonger dans l’histoire de cette « étrange et magique rencontre », présentant ses figures incontournables (Gustav Landauer, Emma Goldman, Bernard Lazare,…), soulignant les points d’accord sans faire l’impasse sur les désaccords et consacrant un chapitre à l’importante question de l’antisémitisme/antisionisme exprimé dans un certain nombre de textes majeurs de la pensée anarchiste. Le second nous raconte la fascinante histoire de « l’une des expériences de vie communautaire et de progrès social les plus abouties du XXe siècle », cette révolution que Martin Buber qualifiait de « non-échec » et qui visait à établir en terre d’Israël une société « dans laquelle la vie de l’Homme serait autonome et libre de toute coercition » (dans les mots de Meir Yaari, co-fondateur et dirigeant du Hashomer Hatsa’ir). Le livre de James Horrox explore également la manière dont le mouvement des kibbutzim, après une longue période de crises et de doutes, connait un renouveau de nos jours, renouant avec l’idéal anarchiste des pères fondateurs.

Deux lectures aussi passionnantes qu’inspirantes !

Julien Pellet

Librairie française Vice Versa Jérusalem.

www.viceversalib.com