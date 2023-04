Quelques jours avant de partir pour l’Eurovision, la délégation israélienne a été reçue par le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal.

C’est la chanteuse, Noa Kirel, qui représentera Israël pour ce concours avec la chanson Unicorn (Licorne).

Unicorn (Licorne) a été écrite par Doron Medalie, May Sfadia, Yinon Yahel et Noa Kirel. La chanson est entièrement en anglais, à part une phrase en hébreu.

Les règles pour le choix de l’interprète et de la chanson pour le concours de l’Eurovision ont été modifiées cette année après le fiasco de l’année dernière. Le chanteur Michaël Ben David ainsi que le titre interprété avaient été désignés par le public au terme d’un concours de télé-réalité. Finalement, Israël n’a pas réussi à passer l’étape des demi-finales.

Le Président Herzog a encouragé Noa Kirel avant sa prestation: »J’ai écouté la chanson, elle est géniale. Vous êtes géniale! Je suis un de vos grands fans. Il ne me reste plus qu’à vous demander si je peux faire un selfie avec vous ».

La photo a été prise et Noa a partagé avec le Président et son épouse, son émotion à quelques jours de l’Eurovision: »Je suis très excitée, je crois que le summum sera quand je monterai dans l’avion. Je fais beaucoup de répétitions pour arriver prête pour le spectacle et la chanson ».

Le Président a demandé à Noa Kirel de parler de la chanson qu’elle va interpréter: »La chanson parle de ce que nous sommes, du fait que nous devons nous accepter tel que nous sommes, nous aimer. Elle parle du judaïsme face au reste du monde. C’est une chanson qui appelle à la diversité et à l’acceptation de l’autre. C’était pour moi important de transmettre un message à travers Unicorn ».

La délégation israélienne pour l’Eurovision compte 30 membres. »Je ressens que je représente Israël. C’est un grand plaisir pour moi. Il y a beaucoup d’attentes, je veux voir le bon côté des choses, les gens croient en moi et me font confiance. C’est bien, c’est merveilleux. J’amène avec moi l’insolence israélienne, dans le bon sens du terme ».

A la fin de la rencontre, le Président a lancé à la chanteuse: »Bonne chance Noa, pour nous tu as déjà 12 points ».